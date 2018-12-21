Суд отпустил под залог полицейских, подозреваемых в избиениях и вымогательстве в метро Харькова

Харьковский апелляционный суд определили залоги ранее взятым под стражу четверым работникам сектора патрульной полиции в метрополитене, подозреваемым в насилии в отношении задержанных.

"Троим суд назначил залоги в сумме около 140 тыс.грн с каждого, четвертому - около 110 тыс.грн... К сожалению, это решение суда не обжалуется, поэтому мы не можем пойти куда-то дальше и добиваться справедливости в этом вопросе", - сказала журналистам в пятницу пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

Она подчеркнула, что позиция прокуратуры осталась неизменной.

"На всех этапах следствия мы считали, что все подозреваемые в этом уголовном производстве, вне зависимости от их степени участия в преступлении, должны были находиться под стражей поскольку это люди, наделенные властью и полномочиями, люди, которые действительно могут влиять на свидетелей и на потерпевших", - сказала В.Дубовик.

По ее словам, в деле сейчас 6 подозреваемых и 5 эпизодов. Назначен ряд экспертиз, допрошено более 20 человек, проведено несколько следственных экспериментов, в т.ч. и опознание.

Как сообщалось, в конце сентября прокуратура Харьковской области объявила о подозрении в совершении должностных преступлений четырем работникам сектора патрульной полиции, несшим службу на станции метро "Южный вокзал", которые были уличены по материалам управления внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.365 ч.3 ст.368 (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В начале октября о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины), было объявлено еще двум работникам сектора патрульной полиции в метрополитене.