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17:25 21.12.2018

Министерство ветеранов должно заработать через 2-3 недели – Порошенко

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Министерство ветеранов должно заработать через 2-3 недели – Порошенко

Министерство по делам ветеранов должно реально заработать в Украине уже через 2-3 недели, заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече Совета ветеранов в пятницу.

Как сообщается на странице министерства в соцсети Facebook в пятницу, П.Порошенко отметил, что создание министерства по делам ветеранов не должно превращаться "в бюрократическую волокиту на полгода–год".

П.Порошенко одобрил решение создания Совета ветеранов при министерстве; на встрече ему был представлен председатель Совета Владимир Лагута. Во время совещания глава государства добрил решение правительства и Кабмина избрать на должность министра по делам ветеранов Ирину Фриз.

На своей странице в соцсети Facebook И.Фриз сообщила, что на встрече П.Порошенко, В.Лагута и ветераны обсуждали, каким образом максимально быстро и качественно запустить работу министерства.

Президент обратился к собравшимся, чтобы они способствовали развитию ветеранского движения. "Там, где надо, контролировали, сказали свое весомое слово, поддержали. Просьба - помогите создать эффективное министерство", - сказал П.Порошенко.

Теги: #порошенко #ветераны
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