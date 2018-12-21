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17:10 21.12.2018

Конкурсные комиссии отобрали руководителей трех медучреждений Киева

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Конкурсные комиссии отобрали руководителей трех медучреждений Киева

Руководителей трех коммунальных учреждений здравоохранения Киева отобрали конкурсные комиссии.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в департаменте здравоохранения Киевгоргосадминистрации в пятницу, в пятницу состоялись конкурсы на должность руководителей Больницы скорой медицинской помощи (БСМП), Киевского городского роддома №5, Киевского городского роддома №4 и Киевской городской туберкулезной больницы №1.

По итогам рассмотрения кандидатов определены победители: руководителем БСПМ стал действующий главврач клиники Александр Ткаченко, руководителем роддома №4 (Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины) – действующий директор клиники Вячеслав Каминский, главным врачом Киевского городского роддома №5 – Дмитрий Говсев, который сменит в этой должности действующего руководителя клиники Михаила Макаренко.

Вместе с тем конкурсная комиссия не смогла определить победителя конкурса на должность главного врача Киевской городской туберкулезной больницы №1. В нем принимала участие только один кандидат – действующий главврач клиники Светлана Павленко.

Теги: #медицина #бсмп #медреформа
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