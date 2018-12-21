События

16:55 21.12.2018

Политолог прогнозирует, что во втором туре президентских выборов-2019 года встретятся Тимошенко и Порошенко

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Политолог прогнозирует, что во втором туре президентских выборов-2019 года встретятся Тимошенко и Порошенко

Во втором туре президентских выборов 2019 года встретятся лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий президент Украины Петр Порошенко, убежден директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Если говорить о моем прогнозе, то я думаю, что во втором туре встретятся Тимошенко и Порошенко… Желтую майку лидера весь этот год несла Юлия Тимошенко. Действующий президент и его партийная машина – БПП целый год пытались догнать партию "Батькивщина" для того, чтобы как-то сравнять шансы и получить доступ во второй тур", - сказал В.Карасев на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он убежден, что на данный момент П.Порошенко не смог гарантировать себе место во втором туре президентских выборов и шансы есть у многих политиков, в частности, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, а также актера Владимира Зеленского.

"С одной стороны, Зеленский может нравиться как политик, как человек. Я не говорю о его артистическом таланте, но нужно понимать, есть ли команда. Нужно каждый день решать вызовы и не допускать новых… Если он выиграет президентские выборы, то не сможет быть хорошим президентом – он еще не готов к этому", - добавил В.Карасев.

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко считает, что в украинской политике такая длительная поддержка лидера партии "Батькивщина" беспрецедентна.

"Все предыдущие выборы в ОТГ фиксировали значительную поддержку партии "Батькивщина", а соответственно лидера этой партии Юлии Тимошенко. Справедливо сказать, что весь 2018 год она демонстрировала лидерство, при этом это лидерство с тенденцией к росту", - уверен политолог.

Руководитель социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко затруднился ответить, удастся ли Ю.Тимошенко сохранить лидерство в президентском рейтинге.

"Она держит лидерство в возрастающей по своему ожесточению президентской гонке… Сейчас сложно сказать сможет ли она сохранить этот темп", - резюмировал политолог.

Теги: #вадим_карасев #тимошенко #порошенко #политолог
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