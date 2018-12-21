Слияний юрфирм в регионах можно ожидать в 2019г – мнение

Слияний юридических фирм не только в столице, но и в регионах можно ожидать в 2019 году, прогнозирует соуправляющий партнер юридической фирмы Asters Сергей Свириба.

"Дальнейшее слияние на юридическом рынке очень возможны. В 2018 году мы стали свидетелями четырех слияний в Киеве. В новом году можно ожидать подобные сделки и в регионах", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя слияния участников рынка юридических услуг.

С.Свириба напомнил, что, кроме объединения юрфирм Asters и "ЕПАП Украина", в текущем году в Украине также объединились юридические фирмы Avellum и AGAPartners, Integrites и "Правочин", а в середине декабря о слиянии объявили Spenser&Kauffmann и S.T. Partners.

При этом эксперт отметил, что объединение - сложный выбор, он подойдет далеко не всем фирмам. "Не стоит идти на такой шаг, если есть заметные несовпадения в целях и видении общего будущего"», - считает С.Свириба.

Прогнозируя развитие рынка юридических услуг в 2019 году, эксперт отметил, что ключевым словом для Украины в целом и для юридического рынка, в частности, будет "волатильность".

"Украинские юристы работают в юрисдикции, где прогнозы – дело неблагодарное, а горизонт планирования – очень короткий", - отметил он.

По словам С.Свирибы, в последние два года украинский рынок юридических услуг активно растет. Так, в 2017 году совокупный доход 50 ведущих юрфирм страны вырос на 15%, в 2018-м - на 20%.



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