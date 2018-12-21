События

16:15 21.12.2018

Вопрос переноса СИЗО за пределы городов еще актуален, но существующие изоляторы также будут ремонтироваться

1 мин читать

Вопрос переноса следственных изоляторов за пределы городов, в том числе Лукьяновского СИЗО (Киев), все еще актуален, в то же время существующие изоляторы также будут ремонтироваться с целью улучшения условий содержания заключенных, сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

"Поиск (инвесторов – ИФ) продолжается, но люди тут (в СИЗО – ИФ) находятся сегодня, ежедневно. Поэтому мы решили, что не имеем права терять время, эту работу нужно делать сегодня", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве в ходе открытия обновленного после капремонта режимного корпуса Киевского следственного изолятора (Лукьяновского СИЗО), отвечая на вопрос о целесообразности проведения его ремонта.

Замминистра подчеркнул, что вопрос переноса следственных изоляторов из центров городов актуален для всей Украины.

Как сообщалось, около двух лет Минюст находится в поиске инвесторов для строительства новых СИЗО за пределами городов, в том числе Лукьяновского, однако пока заинтересовавшихся в реализации этого проекта не нашлось.

Теги: #сизо #минюст
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Раненые украинские моряки Эйдер и Артеменко, находящиеся в СИЗО "Матросская тишина", идут на поправку – адвокаты

Денисова намерена посетить удерживаемых в московских СИЗО украинские плененных моряков

Украинские моряки, доставленные в московские СИЗО

ЕСПЧ обязал РФ до 3 декабря предоставить информацию о захваченных украинских моряках

Украинских моряков с задержанных в Керченском проливе военных судов переводят в московское СИЗО

Минюст обратился в ЕСПЧ относительно защиты прав захваченных РФ украинских моряков

Минюст готовит заявление в ЕСПЧ относительно защиты прав захваченных РФ украинских моряков

Почаевская лавра продолжит пользоваться комплексом сооружений, несмотря на решение Минюста – представитель УПЦ (МП)

В Минюсте намерены расширить практику ношения "электронного браслета"

Глава Минюста уверен, что Рада сможет ратифицировать Римский статут МУС до середины 2019 года

ПОСЛЕДНЕЕ

Политолог прогнозирует, что во втором туре президентских выборов-2019 года встретятся Тимошенко и Порошенко

Слияний юрфирм в регионах можно ожидать в 2019г – мнение

Отрабатывается версия нападения на Гандзюк из-за ее активной позиции по незаконной вырубке леса, подозреваются 7 фигурантов дела – СБУ

Минздрав направил в регионы лекарства по четырем программам госзакупок

Опасность российской агрессии сохраняется – Порошенко

Предстоятель Православной церкви Украины заверил представителей ВКУ, что единая церковь ускорит миротворческий процесс на Донбассе

В Украине в выходные потеплеет, местами ожидается дождь с мокрым снегом

Более половины украинцев оценивают состояние своего здоровья как удовлетворительное - опрос

Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Уильямсон в Одессе встретится с Полтораком и родственниками пленных моряков

Подозреваемый в двойном убийстве в Харькове симулировал психическое расстройство – прокуратура

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА