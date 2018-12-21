Вопрос переноса СИЗО за пределы городов еще актуален, но существующие изоляторы также будут ремонтироваться

Вопрос переноса следственных изоляторов за пределы городов, в том числе Лукьяновского СИЗО (Киев), все еще актуален, в то же время существующие изоляторы также будут ремонтироваться с целью улучшения условий содержания заключенных, сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

"Поиск (инвесторов – ИФ) продолжается, но люди тут (в СИЗО – ИФ) находятся сегодня, ежедневно. Поэтому мы решили, что не имеем права терять время, эту работу нужно делать сегодня", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве в ходе открытия обновленного после капремонта режимного корпуса Киевского следственного изолятора (Лукьяновского СИЗО), отвечая на вопрос о целесообразности проведения его ремонта.

Замминистра подчеркнул, что вопрос переноса следственных изоляторов из центров городов актуален для всей Украины.

Как сообщалось, около двух лет Минюст находится в поиске инвесторов для строительства новых СИЗО за пределами городов, в том числе Лукьяновского, однако пока заинтересовавшихся в реализации этого проекта не нашлось.