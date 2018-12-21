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15:25 21.12.2018

Опасность российской агрессии сохраняется – Порошенко

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Опасность российской агрессии сохраняется – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко констатирует сохранение опасности российской агрессии, но украинские власти уже нарастили возможности для защиты территориальной целостности государства и добились международной солидарности для повышения цены возможной агрессии РФ.

"К сожалению, опасность российской агрессии пока что не уменьшилась, но наращены наши возможности, осуществлена международная солидарность – вы видите, что в этих условиях нашими партнерами были приняты решения о продолжении санкций", - сказал П.Порошенко на церемонии передачи техники государственным концерном "Укроборонпром" Вооруженным силам Украины в пятницу в Озерном (Житомирская обл.).

Глава государства отметил наличие бесспорных доказательств резкого наращивания количества Вооруженных сил России вдоль украино-российской границы и на территории Азово-Черноморского бассейна.

"Решительные действия о сокращении сроков боевого слаживания украинских бригад, передислокация отдельных бригад на места вероятного удара близко к операции объединенных сил, вдоль Азовского побережья четко продемонстрировали, что в случае широкомасштабной агрессии, будет сильно увеличена цена, которую Россия заплатит за эти абсолютно авантюрные и безответственные действия", - сказал президент.

Он отметил, что сегодня украинскому народу можно продемонстрировать мобильные возможности Вооруженных сил Украины, что сделано оборонно-промышленным комплексом, руководством ВСУ для отпора российского агрессора.

"Именно благодаря эффективным и быстрым действиям руководства государства, руководства Вооруженных сил Украины, Совета национальной безопасности и обороны, правительства, Верховной Рады, мы на сегодняшний день резко нарастили возможности защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства на основный направлениях возможного удара российского агрессора", - сказал П.Порошенко.

Теги: #рф #порошенко
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