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15:08 21.12.2018

Предстоятель Православной церкви Украины заверил представителей ВКУ, что единая церковь ускорит миротворческий процесс на Донбассе

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Предстоятель Православной церкви Украины заверил представителей ВКУ, что единая церковь ускорит миротворческий процесс на Донбассе

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в минувший четверг провел встречу с директором представительства Всемирного конгресса украинцев Сергеем Косянчуком и президентом Украинского конгрессового комитета Америки (США) Андреем Футеем.

Как сообщает online-журнал "Киевские епархиальные ведомости" в ходе встречи стороны обменялись мнениями по решению проблем на Донбассе. "Владыка заверил, что единая Церковь будет способствовать умиротворению военного конфликта и ускорит миротворческий процесс", - говорится в заметке.

Представители Всемирного конгресса украинцев поздравили митрополита Епифания с избранием на предстоятельство новой церкви и "пожелали Божьего благословения и помощи в несении этого нелегкого послушания, которое возложили на его плечи украинская паства и духовенство".

"В свою очередь митрополит Епифаний, поблагодарив за теплые слова, отметил, что Православная церковь Украины не забывает своих духовных чад, проживающих далеко за пределами нашего государства, и всегда будет заботиться о них", - говорится в заметке.

Теги: #вку #церковь
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