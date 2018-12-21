В Украине в выходные потеплеет, местами ожидается дождь с мокрым снегом

В Украине в субботу, 22 декабря, с Западной Европы переместится теплая и влажная воздушная масса, погоду будут определять атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр.

Облачно. Ночью в восточных областях, Приазовье и западной части страны, а днем в большинстве областей ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед, в Карпатах и на Закарпатье сильные осадки. На дорогах северной половины страны – гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 мм/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в западных, южных областях и Крыму ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В Киеве 22 декабря ночью без осадков, днем мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/сю Температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 22 декабря самая высокая температура днем была 10,0° в 1989 году, самая низкая ночью -20,2° в 1967 году.

В Украине в воскресенье, 23 декабря, ожидается дождь с мокрым снегом (в Карпатах – снег, в Крыму – дождь). На дорогах местами гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха в течение суток от 1° мороза до 4° тепла (днем в южной части 3-8° тепла).

В Киеве 23 декабря дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью и днем 1-3° тепла.