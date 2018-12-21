События

15:00 21.12.2018

В Украине в выходные потеплеет, местами ожидается дождь с мокрым снегом

2 мин читать
В Украине в выходные потеплеет, местами ожидается дождь с мокрым снегом

В Украине в субботу, 22 декабря, с Западной Европы переместится теплая и влажная воздушная масса, погоду будут определять атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр.

Облачно. Ночью в восточных областях, Приазовье и западной части страны, а днем в большинстве областей ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед, в Карпатах и на Закарпатье сильные осадки. На дорогах северной половины страны – гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 мм/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в западных, южных областях и Крыму ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В Киеве 22 декабря ночью без осадков, днем мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/сю Температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 22 декабря самая высокая температура днем была 10,0° в 1989 году, самая низкая ночью -20,2° в 1967 году.

В Украине в воскресенье, 23 декабря, ожидается дождь с мокрым снегом (в Карпатах – снег, в Крыму – дождь). На дорогах местами гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха в течение суток от 1° мороза до 4° тепла (днем в южной части 3-8° тепла).

В Киеве 23 декабря дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью и днем 1-3° тепла.

Теги: #погода
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Украину в пятницу придет влажный и более теплый воздух из Европы

Потепление и небольшие осадки придут в Украину в пятницу из Центральной Европы

В Киеве 20 декабря ожидается гололедица, без осадков

В Украине в ближайшие сутки морозы постепенно начнут ослабевать

В Украине в ближайшие дни будет холодно, небольшие осадки ожидаются лишь на юге

В Закарпатской области на высокогорье 17-18 декабря ожидается лавинная опасность

Проезд по дорогам госзначения в целом обеспечен, но в ряде областей трассы местами заснежены

Похолодание в Украине прогнозируют синоптики в начале недели

В Украине в ближайшие сутки похолодает, преимущественно без осадков

Из-за снегопада в Киев ограничен въезд грузовиков, на дорогах государственного и местного значения проезд обеспечен

ПОСЛЕДНЕЕ

Опасность российской агрессии сохраняется – Порошенко

Предстоятель Православной церкви Украины заверил представителей ВКУ, что единая церковь ускорит миротворческий процесс на Донбассе

Более половины украинцев оценивают состояние своего здоровья как удовлетворительное - опрос

Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Уильямсон в Одессе встретится с Полтораком и родственниками пленных моряков

Подозреваемый в двойном убийстве в Харькове симулировал психическое расстройство – прокуратура

Более половины украинцев считают, что не несут личной ответственности за избранного президента страны – опрос

Более 60% украинцев не довольны тем, как развивается демократия в Украине, а более 20% с оптимизмом думают о будущем – опрос

Оформление виз в международных аэропортах Украины прекращается с 1 января - МИД

McDonald's планирует до конца 2019г запустить доставку по всей Украине

Почти 60% украинцев оценивают политическую ситуацию в стране как напряженную, а почти 28% - как взрывоопасную – опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА