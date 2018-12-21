События

14:17 21.12.2018

Более половины украинцев оценивают состояние своего здоровья как удовлетворительное - опрос

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Более половины украинцев оценивают состояние своего здоровья как удовлетворительное - опрос

В Украине 51,6% граждан оценивают состояние своего здоровья как удовлетворительное, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины при поддержке фонда "Демократические инициативы" им.Кучерива.

Согласно данным опроса, обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве, 51,6% украинцев оценивают состояние своего здоровья как удовлетворительное, 32,5% - как хорошие, 19,5% - как плохое.

Опрос проводился с 13 по 29 сентября 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса, были опрошены 1800 респондентов.

Теги: #медицина #опрос
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