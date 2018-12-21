События

13:58 21.12.2018

Подозреваемый в двойном убийстве в Харькове симулировал психическое расстройство – прокуратура

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Подозреваемый в двойном убийстве в Харькове симулировал психическое расстройство – прокуратура

 Областная прокуратура направила в Киевский районный суд г.Харькова обвинительный акт в отношении 42-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве семейной пары и ранении их 12-летней дочери

Как сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, п.1, п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух или более лиц).

В ходе досудебного расследования было назначено несколько судебно-медицинских экспертиз, поскольку, объясняя мотивы преступления, подозреваемый вел себя неадекватно и говорил, что убить ему приказал вселившийся в него голос.

Одна из экспертиз, проведенная в Днепре, признала, что у мужчины могут быть психические расстройства. Но поскольку эти результаты вызвали сомнения, прокуратура обратилась в суд с ходатайством о назначении еще одной комиссионной экспертизы в Киевском городском центре судебно-психиатрической экспертизы.

"Следователи установили, что подозреваемый тщательно спланировал преступление и после его совершения он четко выполнял все действия для того, чтобы избежать ответственности. Кроме того, мужчина не состоял на учете в любых психиатрических заведениях, имел водительское удостоверение и разрешения на хранение и ношение оружия. Киевские эксперты пришли к выводу, что во время совершения преступления и в настоящее время подозреваемый осознает свои действия, руководит ими и не требует применения к нему принудительных мер медицинского характера", - цитирует пресс-служба начальника отдела прокуратуры Харьковской области Игоря Чуба.

По его словам, медики также обнаружили у подозреваемого признаки так называемого установочного поведения, что может свидетельствовать о симуляции психической болезни

Как сообщалось, в июне этого года в спальном районе Харькова в квартире на глазах 12-летней девочки были расстреляны ее отец и мать. Сама девочка получила сквозное огнестрельное ранение бедра. Ребенок назвал имя убийцы родителей. Им оказался давний друг семьи, который часто бывал у нее в гостях.

Подозреваемого задержали по "горячим следам". В его машине обнаружили огнестрельное оружие и 200 тыс. долл.

Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.

Теги: #прокуратура #харьков
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