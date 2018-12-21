Более 60% украинцев не довольны тем, как развивается демократия в Украине, а более 20% с оптимизмом думают о будущем – опрос

Более 60% граждан не довольны тем, как развивается демократия в Украине, а более 54% считают, что не смогли бы противостоять решению правительства, которое бы притесняло их законные права и интересы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины при поддержке фонда "Демократические инициативы" им.Кучерива.

Согласно данным опроса, обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве, 26,3% респондентов совсем не довольны тем, как развивается демократия в Украине, 35,1% - скорее не довольны, 16,1% - скорее довольны, 1,4% - полностью довольны, а 21,1% затруднились ответить на вопрос.

На вопрос о том, какие чувства они ощущают, когда думают о будущем Украины, 20,1% респондентов ответили, что ощущают оптимизм, 18,2% - безвыходность, 23,4% - растерянность, 14,1% - пессимизм, 43,3% - надежду, 37,6% - тревогу, 15,2% - интерес, 21,1% - страх, 11,5% - уверенность, 3,7% - безразличие, 5,1% - радость, 4,2% - удовольствие.

Кроме того, 47,9% опрошенных ответили, что считают маловероятной возможность массовых выступов (митингов, демонстраций) в их населенных пунктах против падения уровня жизни и защиты своих прав, а 29,1% считают такую возможность достаточно вероятной.

Кроме того, 54,1% опрошенных сказали, что если бы правительство Украины приняло решение, которое бы притесняло их законные права и интересы, то они ничего не смогли бы сделать, 15,4% - сказали, что смогли бы что-то сделать, а 30,5% затруднились с ответом.

Опрос проводился с 13 по 29 сентября 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса, были опрошены 1800 респондентов.