События

12:05 21.12.2018

Половина украинцев не видит политических лидеров, которые могли бы эффективно руководить страной – опрос

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Половина украинцев не видит политических лидеров, которые могли бы эффективно руководить страной – опрос

Почти половина украинцев считают, что сегодня в Украине нет политических лидеров, которые могли бы эффективно руководить страной, свидетельствуют результаты опроса, и 60% хотели бы видеть "сильную руку", проведенного Институтом социологии НАН У\ краины при поддержке фонда "Демократические инициативы" им.Кучерива.

Согласно данным опроса, обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве, 49,3% украинцев считают, что сегодня в Украине нет политических лидеров, которые могли бы эффективно руководить страной, 20,1% - считают, что такие лидеры есть, 30,6% - было тяжело ответить на вопрос.

Также 48,8% респондентов считают, что среди действующих на сегодня партий и движений, нет таких, которым можно доверять, 20,1% - считают, что есть, а 31,1% было тяжело ответить на вопрос.

Кроме того, 32,6% скорее согласны, что для нормального развития страны нужна "сильная рука", а не разговоры о демократии, 27,9% - полностью с этим согласны, 6,9% - полностью не согласны, 12,1% - скорее не согласны, а 20,5% было тяжело ответить на вопрос.

Опрос проводился с 13 по 29 сентября 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса, опрошены 1800 респондентов.

Теги: #опрос #выборы
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