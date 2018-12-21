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11:51 21.12.2018

Суд обязал защиту Н.Савченко ознакомиться материалами дела до 19 января

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Суд обязал защиту Н.Савченко ознакомиться материалами дела до 19 января

Шевченковский районный суд Киева 20 декабря обязал внефракционного нардепа Надежду Савченко, а также ее защитников ознакомиться с материалами дела до 19 января 2019 года включительно.

"Адвокатам Надежды Савченко (суд – ИФ) ограничил срок ознакомления с делом до 19.01.19", - написала в своей странице в соцсети Фейсбук сестра Н.Савченко Вера.

Как сообщают украинские СМИ, ходатайство об ограничении сроков ознакомления с материала подали СБУ и Главная военная прокуратура. Правоохранители считают, что защита Н.Савченко затягивает ознакомление с материалами дела, которые были предоставлены им еще 30 июля.

Таким образом после 19 января 2019г дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Н.Савченко и ее адвокаты знакомятся с материалами так называемого "дела Савченко - Рубана", расследование которого было завершено 1 августа. 25 сентября Шевченковский суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об ограничении для них сроков ознакомления с материалами уголовного дела 25 календарными днями.

Адвокат руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана Валентин Рыбин уже завершил ознакомление с материалами дела, о чем 30 августа уведомил следствие.

Н.Савченко, подозреваемая в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, находится под стражей с 23 марта 2018 года. 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко.

В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Теги: #савченко #шевченковский_райсуд
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