Около половины украинцев позитивно относятся к вступлению страны в ЕС - опрос

Около половины граждан Украины скорее позитивно относятся ко вступлению страны в Европейский Союз, и почти 40% - к интеграции в НАТО, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины при поддержке фонда "Демократические инициативы" им.И.Кучерива.

Согласно данным опроса, обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве, почти половина украинцев (47,9%) скорее позитивно относятся к вступлению Украины в ЕС. В то же время около одной четвертой респондентов (23,6%) относятся к этому скорее негативно, еще 28,5% было трудно ответить на вопрос.

Также 39,6% респондентов ответили, что скорее позитивно относятся к вступлению Украины в НАТО, 29,8% - скорее негативно, а 20,6% затруднились с ответом.

В то же время, всего 22% позитивно относятся к идее вступления Украины в союз с Россией и Беларусью, 54,4% - скорее негативно, а 23,6% затруднились ответить.

Опрос проводился с 13 по 29 сентября 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса, опрошен 1800 респондентов