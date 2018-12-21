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11:28 21.12.2018

Первые 2 вертолета Airbus H225 уже на службе у Нацгвардии и ГСЧС - Аваков

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Первые 2 вертолета Airbus H225 уже на службе у Нацгвардии и ГСЧС - Аваков

Вылетевшие накануне в Украину с завода в Германии первые два вертолета французской компании "Airbus Helicopters" H225 Super Puma, уже находятся на службе у Национальной гвардии и Госслужбе по ЧС Украины, сообщает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Первые 2 французских вертолета Airbus H225 Super Puma уже на службе у Национальной гвардии Украины и ГСЧС Украины. А будет 55 вертолетов для Системы авиабезопасности и гражданской защиты МВД Украины, которую представляем сегодня. Третья в Европе по мощности вместе с Германией и Францией", - написал А.Аваков в своем аккаунте в Твиттер в пятницу утром.

Как сообщалось, 20 декабря А.Аваков сообщил, что первые вертолеты французской компании Airbus Helicopters, которые производятся для органов системы МВД Украины, вылетели из Германии в Украину. Он также опубликовал полуминутный видеоролик, в котором запечатлены два пролетающих вертолета.

На пятницу в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская обл.) анонсирован запуск Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты МВД.

Как сообщалось, в июле 2018г Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты. По данным La Tribune, подписанное соглашение предусматривает закупку украинской стороной у Airbus Helicopters вертолетов H125, H145 и H225. Общая сумма сделки оценивается в порядка EUR 555 млн.

В рамках украинско-французского контракта, до конца 2018 года четыре вертолета поступят для ГСЧС и Нацгвардии Украины.

Теги: #вертолеты #гсчс #нацгвардия #мвд #аваков
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