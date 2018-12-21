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11:16 21.12.2018

Сторонники независимости Каталонии парализовали автодвижение в Барселоне

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Сторонники независимости Каталонии парализовали автодвижение в Барселоне

Демонстранты в Барселоне, выступающие за независимость Каталонии, заблокировали десятки автомобильных дорог в районе города в преддверии заседания совета министров Испании, сообщает в пятницу Associated Press.

По информации агентства, сторонники независимости Каталонии протестуют против решения премьера Испании Педро Санчеса провести еженедельную встречу министров в Барселоне.

Безопасность в Каталонии усилена. В регион прислали в качестве подкрепления сотни сотрудников полиции из департамента по противодействию массовым беспорядкам.

Ранее П.Санчес договорился с главой кабинета министров Каталонии Кимом Торрой о совместной работе с целью поиска разрешения политического кризиса, продолжающегося после проведения в прошлом году референдума о независимости Каталонии от Испании. Их вторая встреча состоялась накануне.

Теги: #барселона #автодвижение #каталония
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