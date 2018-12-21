НАБУ завершило расследование дела уличенного на взятке в $15тыс. прокурора Генпрокуратуры и открыло материалы его защите

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили прокурору Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры о завершении досудебного расследования по фактам получения неправомерной выгоды в размере $15тыс.

"Как установило следствие, чиновник Генпрокуратуры, старший прокурор группы прокуроров в одном из уголовных производств, требовал $20тыс. за заключение соглашения о признании виновности с двумя лицами, подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 УК Украины, на условиях назначения наказания и освобождения от его отбывания с испытательным сроком. В случае отказа от "предложения" старший группы прокуроров угрожал подозреваемым наказание в виде лишения свободы на срок 11-12 лет", - информируют в пресс-службе НАБУ в пятницу.

По условиям "сделки" $20тыс. старшему группы прокуроров должны быть оплачены двумя траншами. Первый - $15тыс. - как задаток, остальные ($5тыс.) - перед направлением в суд заключенных между ним как прокурором в уголовном производстве и подозреваемыми соглашений о признании виновности.

5 октября прокурора разоблачили на получении неправомерной выгоды в размере $15тыс., на следующий день - 6 октября - ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом").

"20 декабря стороне защиты был предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления", - сообщили в НАБУ.