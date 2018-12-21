События

09:52 21.12.2018

Около трехсот человек эвакуировали ночью с железнодорожного вокзала Львова из-за ложного сообщения о минировании

1 мин читать

Сообщение анонима о взрывном устройстве на железнодорожном вокзале Львова, поступившее в полицию ночью, оказалось фальшивым, сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.

Согласно обнародованной в пятницу информации, примерно в 1:20 ночи неизвестный позвонил на спецлинию "102" и сообщил о минировании здания главного железнодорожного вокзала во Львове. На место прибыли сотрудники полиции. Из здания вокзала вывели около 300 пассажиров и сотрудников железной дороги.

В результате проверки вокзала и прилегающей территории взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружили.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения и повреждения объектов собственности).

Теги: #минирование #вокзал #львовская_область
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Около трехсот человек эвакуировали ночью с железнодорожного вокзала Львова из-за ложного сообщения о минировании

Во Львовской области главу райсуда задержали на взятке

В тюрьме на Львовщине умер гражданин РФ

Во Львовской области в ДТП погибли трое военных Академии сухопутных войск

Задержан водитель пассажирского автобуса, совершивший смертельное ДТП на Львовщине

СБУ разоблачила коммерсантов, незаконно завладевших базами данных более 100 госучреждений и военных подразделений на Львовщине

Семь человек пострадали при столкновении военного грузовика с микроавтобусом возле Львова – Генштаб

Пожар в резервуаре с нефтепродуктами во Львовской области ликвидирован

Информация о минировании зданий Оболонского и Шевченковского райсудов Киева не подтвердилась

Оболонский и Шевченковский суды Киева не работают из-за сообщений о минировании

ПОСЛЕДНЕЕ

"Запорожсталь"  передал 200 доз донорской крови для детей-пациентов облбольницы

Более 800 человек, провокационно отправленных в "серую зону" между КПВВ на Донбассе, сверхурочно оформили украинские пограничники в четверг

На неподконтрольные территории Донбасса направились 15 грузовиков с гумпомощью от международных организаций

Восемь пассажиров пострадали при опрокидывании "маршрутки" под Киевом

В результате взрыва на шахте в Чехии погибли 13 человек, большинство жертв – поляки

Сотрудники Минкультуры и министерства диаспоры Армении объявили забастовку в знак протеста против оптимизации

Трамп приказал сократить численность американских войск в Афганистане

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранение – штаб ООС

В ночь на 21 декабря закрывается движение трамваев маршрутов №№ 8, 29 – КГГА

Помпео: США обеспечат свою безопасность от угроз со стороны ИГ, несмотря на вывод войск из Сирии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА