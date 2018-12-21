События

09:50 21.12.2018

Восемь пассажиров пострадали при опрокидывании "маршрутки" под Киевом

1 мин читать
Восемь пассажиров пострадали при опрокидывании "маршрутки" под Киевом

Вблизи села Плюты в пятницу утром опрокинулся маршрутный микроавтобус с пассажирами, вследствие чего были госпитализированы с травмами различной степени тяжести восемь пассажиров, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киевской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Киев-Обухов вблизи села Плюты около 7 утра. Из-за гололеда водитель автомобиля "Mercedes-Benz" не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта. … По предварительным данным в результате ДТП 8 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, они доставлены в больницу", - говорится в обнародованной информации.

В областном главке полиции отметили, что всего на момент аварии в салоне автобуса находилось 30 человек.

"Полицейские устанавливают личные данные пострадавших, опрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия", - сообщает пресс-служба.

Теги: #маршрутка #нацполиция
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нацполиция Украины объявила в розыск российских бизнесменов Саркисовых

НАПК сообщило в прокуратуру и Нацполицию о 14 случаях непредставления е-деклараций

Нацполиция получила 14 новых служебных автомобилей повышенной проходимости

В Днепре стартует проект "Полицейский офицер громады" – полиция

На трассе Харьков-Симферополь в Днепропетровской области сгорела "маршрутка", пострадавших нет

США продолжат поддержку Нацполиции Украины - заместитель госсекретаря

Количество подозреваемых по делу о служебных преступлениях полицейских в харьковском метро выросло до шести

Вступил в силу новый Дисциплинарный устав Нацполиции

Князев принял участие в ежегодной конференции руководителей полицейских ведомств мира

В Харькове BMW въехал в маршрутку

ПОСЛЕДНЕЕ

"Запорожсталь"  передал 200 доз донорской крови для детей-пациентов облбольницы

Более 800 человек, провокационно отправленных в "серую зону" между КПВВ на Донбассе, сверхурочно оформили украинские пограничники в четверг

Около трехсот человек эвакуировали ночью с железнодорожного вокзала Львова из-за ложного сообщения о минировании

Около трехсот человек эвакуировали ночью с железнодорожного вокзала Львова из-за ложного сообщения о минировании

На неподконтрольные территории Донбасса направились 15 грузовиков с гумпомощью от международных организаций

В результате взрыва на шахте в Чехии погибли 13 человек, большинство жертв – поляки

Сотрудники Минкультуры и министерства диаспоры Армении объявили забастовку в знак протеста против оптимизации

Трамп приказал сократить численность американских войск в Афганистане

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранение – штаб ООС

В ночь на 21 декабря закрывается движение трамваев маршрутов №№ 8, 29 – КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА