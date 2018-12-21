Восемь пассажиров пострадали при опрокидывании "маршрутки" под Киевом

Вблизи села Плюты в пятницу утром опрокинулся маршрутный микроавтобус с пассажирами, вследствие чего были госпитализированы с травмами различной степени тяжести восемь пассажиров, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киевской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Киев-Обухов вблизи села Плюты около 7 утра. Из-за гололеда водитель автомобиля "Mercedes-Benz" не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта. … По предварительным данным в результате ДТП 8 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, они доставлены в больницу", - говорится в обнародованной информации.

В областном главке полиции отметили, что всего на момент аварии в салоне автобуса находилось 30 человек.

"Полицейские устанавливают личные данные пострадавших, опрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия", - сообщает пресс-служба.