События

09:49 21.12.2018

В результате взрыва на шахте в Чехии погибли 13 человек, большинство жертв – поляки

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В результате взрыва на шахте в Чехии погибли 13 человек, большинство жертв – поляки

В результате взрыва метана на угольной шахте CSM у чешского города Карвина погибли 13 шахтеров, большинство жертв являются гражданами Польши, сообщает интернет-издание "Европейская правда" сои ссылкой на чешское издание Ceske Novine

Ceske Novine приводит данные источников в угледобывающей компании OKD.

Трагедия произошла в четверг вечером, когда в северной части шахты на глубине 880 метров произошел взрыв метана. Он привел к разрушению некоторых мест добычи. Подземные работы были немедленно остановлены, всех работников сразу же эвакуировали. Спасатели начали поиски пропавших.

В больницах находятся три пострадавших шахтера, один из которых - в критическом состоянии. Еще семь человек получили медицинскую помощь на месте.

Польское издание Onet сообщило, что из 13 погибших 11 человек являются гражданами Польши, двое - чехи. В спасательной операции рядом с чехами участвуют две профессиональные польские спасательные команды.

Представитель компании, которой принадлежит шахта, сообщил, что 23 шахтера, которые работали под землей, были поляками. По словам одного из шахтеров, именно поляки работали в дневную смену, поэтому они - среди большинства жертв и пропавших.

Теги: #взрыв #шахта #чехия
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