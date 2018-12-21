События

08:40 21.12.2018

Сотрудники Минкультуры и министерства диаспоры Армении объявили забастовку в знак протеста против оптимизации

1 мин читать
Сотрудники Минкультуры и министерства диаспоры Армении объявили забастовку в знак протеста против оптимизации

 Сотрудники министерств культуры и диаспоры Армении проводят забастовку, протестуя против намерения правительства Армении оптимизировать эти ведомства и включить их в состав других министерств, сообщает в пятницу корреспондент "Интерфакса".

В настоящее время около 200 человек направились от корпуса министерств культуры и диаспоры к зданию правительства, чтобы передать и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну письмо с обоснованиями, почему нельзя оптимизировать эти министерства.

По словам участников акции, никто не обсуждал с ними возможность оптимизации. Они отметили, что сокращение и работа в составе другого министерства негативно повлияет на сферу культуры и работу с армянской диаспорой в мире.

Ранее руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян заявил, что число министерств в республике с 17 должно быть сокращено до 11 или 12.

По сообщению местных СМИ, в результате предварительных обсуждений принято решение переименовать министерство территориального управления и развития в министерство территориального управления и инфраструктур.

От министерства транспорта, связи и информационных технологий будет отделена сфера транспорта и включена в министерство территориального управления и инфраструктур.

Министерство сельского хозяйства также будет расформировано и присоединено к министерству территориального управления и инфраструктур.

Министерства здравоохранения и труда и по социальным вопросам будут объединены.

К министерству образования и науки будут присоединены министерства культуры, спорта и по вопросам молодежи. Министерство диаспоры будет закрыто, отмечается в сообщении.

Теги: #министерство #армения #протест #культура
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В аэропортах Парижа возникли очереди на паспортном контроле из-за солидарности пограничников с полицейскими

Предвыборный блок Пашиняна набрал наибольшее количество голосов на внеочередных выборах в парламент Армении

Партия экс-президента Саргсяна не прошла в новый парламент Армении, победу одержал блок Пашиняна

Президент Армении призвал граждан проголосовать на внеочередных парламентских выборах

Глава МВД Армении: Предвыборная агитация прошла в рамках закона

В Армении пройдут внеочередные выборы в парламент

Не менее 30 человек пострадали в результате беспорядков в Париже

Эйфелеву башню закроют из-за субботней акции протеста

Армянский Су-25 разбился в горах, пилоты погибли

Полиция задерживает "Желтые жилеты" в центре Парижа

ПОСЛЕДНЕЕ

"Запорожсталь"  передал 200 доз донорской крови для детей-пациентов облбольницы

Более 800 человек, провокационно отправленных в "серую зону" между КПВВ на Донбассе, сверхурочно оформили украинские пограничники в четверг

Около трехсот человек эвакуировали ночью с железнодорожного вокзала Львова из-за ложного сообщения о минировании

Около трехсот человек эвакуировали ночью с железнодорожного вокзала Львова из-за ложного сообщения о минировании

На неподконтрольные территории Донбасса направились 15 грузовиков с гумпомощью от международных организаций

Восемь пассажиров пострадали при опрокидывании "маршрутки" под Киевом

В результате взрыва на шахте в Чехии погибли 13 человек, большинство жертв – поляки

Трамп приказал сократить численность американских войск в Афганистане

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранение – штаб ООС

В ночь на 21 декабря закрывается движение трамваев маршрутов №№ 8, 29 – КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА