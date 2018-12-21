Сотрудники Минкультуры и министерства диаспоры Армении объявили забастовку в знак протеста против оптимизации

Сотрудники министерств культуры и диаспоры Армении проводят забастовку, протестуя против намерения правительства Армении оптимизировать эти ведомства и включить их в состав других министерств, сообщает в пятницу корреспондент "Интерфакса".

В настоящее время около 200 человек направились от корпуса министерств культуры и диаспоры к зданию правительства, чтобы передать и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну письмо с обоснованиями, почему нельзя оптимизировать эти министерства.

По словам участников акции, никто не обсуждал с ними возможность оптимизации. Они отметили, что сокращение и работа в составе другого министерства негативно повлияет на сферу культуры и работу с армянской диаспорой в мире.

Ранее руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян заявил, что число министерств в республике с 17 должно быть сокращено до 11 или 12.

По сообщению местных СМИ, в результате предварительных обсуждений принято решение переименовать министерство территориального управления и развития в министерство территориального управления и инфраструктур.

От министерства транспорта, связи и информационных технологий будет отделена сфера транспорта и включена в министерство территориального управления и инфраструктур.

Министерство сельского хозяйства также будет расформировано и присоединено к министерству территориального управления и инфраструктур.

Министерства здравоохранения и труда и по социальным вопросам будут объединены.

К министерству образования и науки будут присоединены министерства культуры, спорта и по вопросам молодежи. Министерство диаспоры будет закрыто, отмечается в сообщении.