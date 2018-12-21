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07:27 21.12.2018

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранение – штаб ООС

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За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранение – штаб ООС

 За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"20 декабря российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями…За прошедшие сутки один военнослужащий получил ранения" - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Враг обстреливал позиции Объединенных сил на нескольких направлениях.

"Враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское - на Донецком направлении, Гнутово на Мариупольском направлении и из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное что на Мариупольском направлении" - отметили в штабе ООС.

Опорные пункты Вооруженных сил Украины были обстреляны из различных систем стрелкового оружия.

"В районе населенных пунктов Станица Луганская - на Луганском направлении, Марьинка, Красногоровка, Луганское - на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Гнутово, Лебединское - на Мариупольском направлении" – подчеркнули в штабе ООС.

"С начала текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных у населенного пункта Чермалык, что на Мариупольском направлении" – подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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Интерфакс-Украина
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