В ночь на 21 декабря закрывается движение трамваев маршрутов №№ 8, 29 – КГГА

В Киеве в ночь на 21 декабря в связи с ремонтными работами изменится график движения трамвайных маршрутов № 8,29, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В ночь на 21 декабря с 00:30 до 5:00 закрывается движение трамваев маршрутов №№ 8, 29 в связи с проведением работ по ремонту трамвайных путей Харьковским шоссе" – говорится в сообщении на официальном сайте КГГА в четверг вечером.

Последние отправления трамваев маршрута № 8 по собственной схеме маршрута:

• ст. м. "Лесная" в 23:04; 23:20;

• ст. м. "Позняки" в 23:57; 00:14.

Последние отправления трамваев маршрута № 29 по собственной схеме маршрута:

• ст. м. "Лесная" в 22:58; 23:15;

• ст. м. "Бориспольская" в 23:48; 00:05.