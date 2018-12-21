В ночь на 21 декабря закрывается движение трамваев маршрутов №№ 8, 29 – КГГА
В Киеве в ночь на 21 декабря в связи с ремонтными работами изменится график движения трамвайных маршрутов № 8,29, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"В ночь на 21 декабря с 00:30 до 5:00 закрывается движение трамваев маршрутов №№ 8, 29 в связи с проведением работ по ремонту трамвайных путей Харьковским шоссе" – говорится в сообщении на официальном сайте КГГА в четверг вечером.
Последние отправления трамваев маршрута № 8 по собственной схеме маршрута:
• ст. м. "Лесная" в 23:04; 23:20;
• ст. м. "Позняки" в 23:57; 00:14.
Последние отправления трамваев маршрута № 29 по собственной схеме маршрута:
• ст. м. "Лесная" в 22:58; 23:15;
• ст. м. "Бориспольская" в 23:48; 00:05.