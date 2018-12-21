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06:55 21.12.2018

В ночь на 21 декабря закрывается движение трамваев маршрутов №№ 8, 29 – КГГА

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В ночь на 21 декабря закрывается движение трамваев маршрутов №№ 8, 29 – КГГА

В Киеве в ночь на 21 декабря в связи с ремонтными работами  изменится график движения трамвайных маршрутов № 8,29, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В ночь на 21 декабря с 00:30 до 5:00 закрывается движение трамваев маршрутов №№ 8, 29 в связи с проведением работ по ремонту трамвайных путей Харьковским шоссе" – говорится в сообщении на официальном сайте КГГА в четверг вечером.

Последние отправления трамваев маршрута № 8 по собственной схеме маршрута:

• ст. м. "Лесная" в 23:04; 23:20;

• ст. м. "Позняки" в 23:57; 00:14.

Последние отправления трамваев маршрута № 29 по собственной схеме маршрута:

• ст. м. "Лесная" в 22:58; 23:15;

• ст. м. "Бориспольская" в 23:48; 00:05.

Теги: #киев #украина #движение #трамвай
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