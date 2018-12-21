Помпео: США обеспечат свою безопасность от угроз со стороны ИГ, несмотря на вывод войск из Сирии

Вывод американских войск из Сирии не повлияет на защиту национальной безопасности США от ИГ, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы продолжим обеспечивать безопасность родины от угроз со стороны ИГ", - заверил он в интервью американской радиостанции KNSS.

Дипломат, разъясняя решение президента Дональда Трампа о выводе войск из Сирии, сказал, что усилия США по борьбе против террористов "были очень успешными". По его словам, от ИГ было отбито боле 90% территории Сирии и объектов, ранее контролировавшихся группировкой.

Поэтому, сказал он, "нет смысла держать там 2 тыс. солдат, мы сможем завершить миссию (по разгрому ИГ - ИФ) другими путями".

"Наши союзники знают, что США всегда будут мировым лидером в борьбе против терроризма. Мы поступали так десятилетиями и продолжим в том же ключе, будучи уверенными, что не только Америка в безопасности, но и для всего мира угроза терроризма сходит на нет", - подчеркнул М.Помпео.

В интервью радиостанции КFRM он добавил, что безопасность США будет обеспечена "без большой крови, которую проливают американцы, и без трат средств американского народа".