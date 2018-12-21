В Харьковской области пограничники пресекли попытки перемещения в РФ товаров двойного назначения

В пунктах пропуска Гоптовка и Чугуновка пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили товары двойного назначения, которые граждане Украины пытались тайком переместить в РФ.

"Найденные товары вместе с владельцами передано компетентным органам", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По ее информации, в пункте пропуска Чугуновка на выход из Украины в пешем порядке прибыл 26-летний гражданин Украины. Во время пограничного контроля мужчина привлек внимание пограничников своим нервозным поведением. Поэтому было принято решение о проведении совместного углубленного досмотра личных вещей мужчины. В ходе проверки в его сумке пограничники обнаружили прибор ночного видения.

В пункте пропуска Гоптовка гражданин Украины (1977 г.р), также пришедший пешком, пытался переместить в Россию прибор наблюдения, который устанавливается на бронетехнике