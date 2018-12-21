УПЦ (МП): Никаких оснований для смены названия у нас нет

Никаких юридических оснований для смены названия согласно принято Верховной Радой Украины закона №5309 о названии религиозных организаций с центром в РФ у нас нет, заявил представитель УПЦ (МП) архиепископ Климент в эфире "Громадского".

"Мне кажется, этот закон в нашей церкви никакого отношения не имеет, так как, никак нигде не прописано, что мы имеем отношение, субординацию, управление с каким зарубежным центром, где есть государство-агрессор. В нашей церкви нет никаких оснований менять название соответствии с этим законом, потому что наш руководящий центр не находится в государстве агрессора. Это, наверное, о ком-то другом", - отметил он.

Верховная Рада в четверг, 20 декабря, приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Соответствующий проект закона (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".