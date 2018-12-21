Руководство ПЦУ готово к диалогу с духовенством УПЦ (МП)

Руководство Православной церкви Украины готово к диалогу с руководством Украинской православной церкви Московского патриархата, заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1" предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

По его словам ПЦУ настроена на конструктивные отношения, а не конфликт. "Мы должны найти взаимопонимание, а не вражду", - заявил предстоятель ПЦУ.

"Нам нужно вести диалог", - отметил митрополит Епифаний.

"Если они почувствуют любовь, они присоединятся к Поместной церкви", - подчеркнул он.