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00:18 21.12.2018

Руководство ПЦУ готово к диалогу с духовенством УПЦ (МП)

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Руководство ПЦУ готово к диалогу с духовенством УПЦ (МП)

Руководство Православной церкви Украины готово к диалогу с руководством Украинской православной церкви Московского патриархата, заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1" предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

По его словам ПЦУ настроена на конструктивные отношения, а не конфликт. "Мы должны найти взаимопонимание, а не вражду", - заявил предстоятель ПЦУ.

"Нам нужно вести диалог", - отметил митрополит Епифаний.

"Если они почувствуют любовь, они присоединятся к Поместной церкви", - подчеркнул он.

Теги: #диалог #пцу #украина #упц_мп
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