Моряк Владислав Костишин признает себя военнопленным – адвокат

Адвокат посетил в СИЗО украинского моряка Владислава Костишина, задержанного пограничниками РФ во время задержания российской стороной судов в районе Керченского пролива 25 ноября.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил его адвокат Олег Елисеев.

"Вчера я впервые встретился со своим подзащитным Владиславом Костишиным - старшиной 1 статьи с МБАК "Никополь". В этот же день состоялись следственные действия с его участием, в ходе которых он заявил под протокол, что признает себя военнопленным и нуждается в услугах переводчика" – отметил О. Елисеев.

По словам адвоката его подзащитный чувствует себя хорошо.

"Владислав чувствует себя хорошо и держится молодцом, как и подобает настоящему военнослужащему" – подытожил адвокат Елисеев.