Аброськин: из Украины был выдворен криминальный авторитет по кличке "Арчи"

20 декабря сотрудниками Управления стратегических расследований Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области был выдворен из Украины уголовный авторитет по кличке "АРЧИ", сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"По решению суда принудительно из нашей страны был выдворен только что освобожденный 20.12.2018 года из Шепетовской исправительной колонии уголовный авторитет, 1978 г.р., гражданин Грузии, с уголовной кличкой "Арчи", который последние три года отбывал наказание в указанном исправительном учреждении за совершение разбойных нападений в Ровенской области" – написал В. Аброськин на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

По словам первого заместителя Национальной полиции Украины "в новом году все иностранные преступники – "туристы" после освобождения уедут в свои страны. Мы в этом им будем очень помогать" – резюмировал В. Аброськин.