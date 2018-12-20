Митрополит Епифаний провел встречу послом США в Украине

20 декабря в Михайловском Выдубицком монастыре состоялась встреча посла США в Украине Мари Йованович с предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием, сообщает в четверг online-журнал "Киевские епархиальные ведомости".

"Митрополит поблагодарил Соединенные Штаты Америки за усилия, направленные на защиту свободы вероисповедания во всем мире, а затем - за поддержку права православных в Украине на независимую Церковь, согласно собственному выбору"- говорится в заметке издания.

Во время встречи стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, связанных с практическими аспектами возникновения ПЦУ.