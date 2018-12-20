Раненые украинские моряки Эйдер и Артеменко, находящиеся в СИЗО "Матросская тишина", идут на поправку – адвокаты

Адвокаты посетили в СИЗО "Матросская тишина" военнопленных украинских моряков Андрея Эйдера и Андрея Артеменко, которые получили ранения во время задержания российской стороной судов в районе Керченского пролива 25 ноября. По словам защитников, моряки чувствуют себя лучше.

"Вновь посетила своего подзащитного - Эйдера Андрея, украинского военнопленного, который содержится в настоящее время в СИЗО 1 УФСИН России по г. Москве (Матросская тишина). (…) Что касается здоровья, то Андрей идет на поправку - колени нормально сгибаются, швы сняли… Осколок из ноги врачи решили не вытаскивать в силу того, что этот осколок очень маленький и лишний раз кромсать ногу будет хуже", - написала адвокат Александра Маркова на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, А.Эйдер выразил обеспокоенность по поводу того, что его переведут из "Матросской тишины" в СИЗО "Лефортово" к остальным до того, как он успеет окончательно поправиться. Со своей стороны она пообещала взять этот вопрос под свой контроль.

А.Маркова указала, что визит к А.Эйдеру был обусловлен не столько рабочими вопросами по защите, сколько тем, что у него 20 декабря день рождения – исполняется 19 лет (самый молодой из военнопленных – ИФ).

По словам адвоката, А.Эйдер держится мужественно и "скрывает эмоции", но видно, что скучает по родным.

В свою очередь, адвокат Мария Куракина накануне посетила военнопленного украинского моряка А.Артеменко в СИЗО "Матросская тишина".

"Чувствует себя лучше, левая рука еще беспокоит, осколочное ранение дает себя знать, осколок попал в запястье и функции руки восстанавливаются постепенно, но положительная динамика налицо. Зрение нормализовалось, видит", - написала М.Куракина на странице в Фейсбуке по итогам встречи с подзащитным.

А.Артеменко сообщил, что получил передачи от родных и близких, от волонтеров, а также письма с поддержкой из Украины, Латвии, Грузии и Объединенных Арабских Эмиратов.

"Из продолжающихся странностей по делу: к нему снова приходили какие-то неизвестные люди, аж четыре человека, пытались вывести на разговор о деле и задавали много вопросов о том, как он оценивает происходящее. Разъяснила ему, как нужно себя вести в такой ситуации. Самое главное – проявлять твердость и стойкость, наша команда едина, все друг друга поддерживают. Мы будем делать все от нас зависящее по делу для скорейшего возвращения военнопленных моряков домой", - проинформировала адвокат.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу", а также малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Украинские суда направлялись из Одессы в Мариуполь. После захвата буксир и катера отконвоировали в Керчь.

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи (аннексированный Россией Крым) до 25 января 2019 года.

Позже военнопленные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых (офицер СБУ Василий Сорока, члены экипажей А.Артеменко и А.Эйдер) при обстреле судов российскими силовиками – содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).