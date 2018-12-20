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20:35 20.12.2018

Лондон и Варшава создадут подразделение по борьбе с российской дезинформацией - Мэй

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Великобритания и Польша намерены предпринимать совместные действия для противодействия дезинформации со стороны РФ, заявила в четверг британская премьер-министр Тереза Мэй.

"Мы настроены на защиту наших демократий посредством ежегодных консультаций, посвященных враждебной деятельности России, и более близкого сотрудничества между нашими оборонными и разведывательными ведомствами. Обсуждения начнутся в начале следующего года", - сказала Т.Мэй на пресс-конференции после переговоров в Лондоне с премьером Польши Матеушем Моравецким.

"Мы также будем делиться нашими знаниями, чтобы создать в Польше новое подразделение, которое будет напрямую противодействовать российской дезинформации и гарантирует быстрое выявление враждебной деятельности против государства или коммерческих объектов", - продолжила она.

Т.Мэй также упомянула отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и попытку кибервзлома базы ОЗХО в Гааге, в которых ряд стран обвиняют Россию, назвав подобные действия "неприемлемыми".

Западные СМИ напоминают, что в прошлом декабре Лондон и Варшава подписали новый договор о сотрудничестве в области обороны и безопасности.

Теги: #дезинформация #лондон #варшава #мэй
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