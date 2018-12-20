События

18:24 20.12.2018

Боевики с начала суток осуществили 3 обстрела позиций объединенных сил, ранен один украинский военный

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Боевики с начала суток осуществили 3 обстрела позиций объединенных сил, ранен один украинский военный

Незаконные вооруженные формирования с полуночи и по состоянию на 18.00 четверга три раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении текущих суток, по состоянию на 18.00 российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. (…) Один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке пресс-центра штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм позиций объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Красногоровка на Донецком направлении, а также в районе населенного пункта Лебединское - на Мариупольском направлении.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

Теги: #оос #обстрел
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