Порошенко с супругой передали в школы северных районов Донецкой области 14 тыс. учебников на украинском языке

Президент Украины Петр Порошенко и его супруга Марина Порошенко в рамках рабочей поездки в Донецкую область в четверг передали в учебные заведения северных районов области 14 тыс. школьных учебников на украинском языке, сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, учебники переданы в школы городов Славянск и Бахмут.

Всего в рамках проекта Фонда Порошенко "Украина – едина" приобретено 30 тыс. школьных учебников на украинском языке на сумму 2,2 млн грн для учащихся Донецкой области. Ранее, 17 декабря, первая леди передала 16 тыс. учебников в школы южных и центральных районов области, в том числе в городах Волноваха и Мариуполь.

Фонд Порошенко закупил учебники пяти издательств по следующим предметам: биология, украинский язык, математика, алгебра, геометрия, химия, физика, информатика, всемирная история, история Украины, зарубежная литература, география, природоведение и др.