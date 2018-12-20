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17:07 20.12.2018

В УПЦ (МП) просят Порошенко ветировать принятый Радой закон о переименовании церкви

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В УПЦ (МП) просят Порошенко ветировать принятый Радой закон о переименовании церкви

В Украинской православной церкви (Московского патриархата) обращаются к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой применить право вето к закону, обязывающему УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

"Считаем этот закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами. Обращаемся к президенту Украины применить к этому закону право вето", - говорится в заявлении юридического отдела УПЦ (МП) в связи с принятием Верховной Радой законопроекта №5309.

В юротделе утверждают, что этот документ нарушает право на свободу вероисповедания и "дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины", которые принадлежат к УПЦ (МП), а также не соответствует Конституции Украины, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Украина является светским государством, что делает невозможным установление на законодательном уровне каких-то преимуществ или ограничений для тех или иных религиозных объединений. А принуждение Украинской православной церкви к изменению своего наименования является ничем иным, как вмешательством в ее деятельность, которая может привести к непредсказуемым последствиям в обществе", - сказано в заявлении.

Верховная Рада в четверг, 20 декабря, приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Соответствующий проект закона (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий уже подписал принятый закон и направил его на подпись президента.

Закон вступит в силу с момента его публикации. После вступления в силу закона центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере религии, должен провести религиоведческую экспертизу зарегистрированных уставов религиозных организаций. Если будут установлены обстоятельства, регулируемые данным законом, этот госорган обязан через официальное издание "Урядовый курьер" проинформировать о них соответствующую религиозную организацию.

Теги: #порошенко #церковь
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