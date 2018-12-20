Военнопленных украинских моряков склоняют к заключению досудебного соглашения, утверждает их адвокат

Следователи предлагают военнопленным украинским морякам, находящимся в московском СИЗО, заключить досудебное соглашение, предполагающее признание вины, сообщил "Интерфаксу" (interfax.ru) адвокат одного из обвиняемых Николай Полозов.

"Мы знаем, что это сотрудники ФСБ, и отмечу, что это не единичный какой-то случай, сейчас нам уже известно о семи таких случаях. Моряки рассказывают своим адвокатам, что к ним приходят три человека и предлагают заключить досудебное соглашение, при этом никого из защитников следователи не приглашают для участия в допросе, называя это беседой", - сказал Н.Полозов.

Он отметил, что обвиняемые отказываются от предложения сотрудников ФСБ, так как считают себя военнопленными.

"Скажу больше, что привлекаются даже сокамерники моряков, которые ведут с ними разговоры о якобы пользе досудебного соглашения. Я считаю, что подобные действия со стороны следствия абсолютно незаконны и нарушают права наших подзащитных на защиту. Следствие пытается воспользоваться незнанием иностранными гражданами российского законодательства, чтобы облегчить себе работу, ведь, если они признают вину, то и расследовать уже будет нечего", - пояснил адвокат.

Он подчеркнул, что адвокаты обжалуют действия следователей, а также обратятся к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу", а также малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Украинские суда направлялись из Одессы в Мариуполь. После захвата буксир и катера отконвоировали в Керчь.

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи (аннексированный Россией Крым) до 25 января 2019 года.

Позже военнопленные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых при обстреле судов российскими силовиками – содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).