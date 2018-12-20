События

16:34 20.12.2018

Кабмин может в январе объявить конкурсы на глав Налоговой и Таможенной служб – министр финансов

2 мин читать
Кабмин может в январе объявить конкурсы на глав Налоговой и Таможенной служб – министр финансов

Кабинет министров намерен в январе 2019 года объявить конкурсы на глав Налоговой и Таможенной служб, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Принятое Кабмином 18 декабря решение позволяет юридически разделить эти две структуры… Будем пытаться объявить конкурсы в январе. Это по плану, но может быть по-разному", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Обязательство Украины завершить реорганизацию Государственной фискальной службы (ГФС) до конца апреля 2019 года содержится в перечне структурных маяков нового меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ), текстом которого располагает агентство.

Согласно меморандуму, Украина обязуется отменить значительную часть юридических лиц, которые сейчас существуют в рамках данной структуры.

"В то же время налоговая милиция будет превращена в новую службу финансовых расследований при Министерстве финансов в соответствии с техническими рекомендациями МВФ, гарантируя, что оценка налоговых обязательств будет оставаться исключительно в компетенции Налоговой службы", – указывается в меморандуме.

Новые руководители служб обязаны в месячный срок после их назначения представить министру финансов план трансформационных реформ своих организаций, свидетельствует документ.

Как отметила О.Маркарова, Минфин создаст рабочую группу под руководством замминистра финансов Сергея Верланова для наработки юридической базы для полноценной работы Налоговой и Таможенной служб.

При этом министр финансов признает, что в процессе реформы ГФС наибольшим вызовом будет привлечение на конкурсы глав новых служб максимального количества профессиональных лиц.

Теги: #минфин #кабмин
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин отменил необходимость получения разрешения на утепление жилья классов СС1 и СС2

Кабмин назначил замминистра АПК Топчия

Кабмин повысил на 25% оклады госслужащих Генпрокуратуры Украины

Премьер Бельгии обозначил приоритеты обновленного правительства

Кабмин утвердил госпрограмму по реабилитации и реадаптации участников АТО на период до 2022

Кабмин распределил 12,8 млн грн субвенции Донецкой и Днепропетровской областям

При пожаре в здании Минфина в Киеве техника и документы не пострадали

В здании Минфина произошел пожар, сотрудников эвакуировали

Кабмин передал в пользование Вселенскому патриархату недвижимое имущество Андреевской церкви в Киеве

Кабмин вернул в состав Кременецко-Почаевского заповедника сооружения Почаевской лавры

ПОСЛЕДНЕЕ

В УПЦ (МП) просят Порошенко ветировать принятый Радой закон о переименовании церкви

Военнопленных украинских моряков склоняют к заключению досудебного соглашения, утверждает их адвокат

Два руководителя производственных направлений "Укргазвыдобування" задержаны за получение откатов, в компании проходят обыски

В Украину в пятницу придет влажный и более теплый воздух из Европы

Причинами рейдерских захватов бизнеса в Украине являются коррупция и недостатки системы госрегистрации - эксперт

Новинский: Власть ставит под угрозу существование крупнейшей православной конфессии в Украине – УПЦ (МП)

Минрегион и Минздрав в 2019г введут в эксплуатацию 517 медамбулаторий в сельской местности

Рада законодательно закрепила право учебных заведений сдавать в аренду помещения под столовые и прочие социально-бытовые объекты

Украина максимально укрепила линию обороны благодаря шагам, предпринятым в рамках введения военного положения - Порошенко

Потепление и небольшие осадки придут в Украину в пятницу из Центральной Европы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА