События

15:48 20.12.2018

В Украину в пятницу придет влажный и более теплый воздух из Европы

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В Украину в пятницу придет влажный и более теплый воздух из Европы

В Украине в пятницу, 21 декабря, ожидается падение атмосферного давления, с Центральной Европы в страну переместится влажная и более теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде снега, слабый гололед, лишь в южной части страны и в Приазовье – без существенных осадков. На дорогах, кроме юга и крайнего востока, местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киеве 21 декабря ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 декабря самая высокая температура днем была 10,5° в 2015 году, самая низкая ночью -20,8° в 1927 году.

В Украине в субботу, 22 декабря, ночью ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем дождь, лишь в южной части без существенных осадков. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-6° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 3-8° тепла.

В Крыму небольшой дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

В Киеве 22 декабря ночью прогнозируется мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем дождь. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

Теги: #погода
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