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15:02 20.12.2018

Минрегион и Минздрав в 2019г введут в эксплуатацию 517 медамбулаторий в сельской местности

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Минрегион и Минздрав в 2019г введут в эксплуатацию 517 медамбулаторий в сельской местности

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ совместно с Министерством здравоохранения планируют открытия 517 современных амбулаторий в сельской местности в 2019 году, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Льва Парцхаладзе.

По ее данным, уже утверждено финансирование 517 проектов строительства амбулаторий почти на 3 млрд грн и приобретение автомобилей для них на общую сумму около 257 млн грн.

Стоимость одной амбулатории с жильем составляет 6 млн грн.

В целом в регионах реализуются проекты строительства четырех типов амбулаторий: монопрактики (на 1-2 врача) без жилья; монопрактики (на 1-2 врача) с жильем; групповой практики (на 3-4 врачей); групповой практики (на 5-7 врачей).

Минрегион осуществляет еженедельный мониторинг состояния строительства амбулаторий.

По информации облгосадминистраций, лидирует в строительных работах Кировоградская область, где уже открыто три современные амбулатории.

Как сообщалось, на развитие системы здравоохранения в сельской местности в 2017-2018 гг. из госбюджета выделено 5 млрд грн субвенции. В госбюджет 2019 года на эти цели заложен 1 млрд грн субвенции.

Теги: #жкх #минрегионразвития #минздрав
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