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14:53 20.12.2018

Рада законодательно закрепила право учебных заведений сдавать в аренду помещения под столовые и прочие социально-бытовые объекты

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Рада законодательно закрепила право учебных заведений сдавать в аренду помещения под столовые и прочие социально-бытовые объекты

Верховная Рада законодательно урегулировала возможность образовательных учреждений сдавать в аренду помещения для предоставления социально-бытовых услуг участникам учебного процесса.

Как передает корреспондента агентства "Интерфакс-Украина", соответствующие законопроект (№9425) о внесении изменений в ст.80 закона "Об образовании" за основу и в целом поддержали 238 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Согласно принятым изменениям в закон, как прежде, объекты и имущество государственных и коммунальных учреждений образования не подлежат приватизации или использованию по образовательному назначению.

Однако теперь закон устанавливает, что образовательные учреждения могут сдавать свои объекты и имущество в аренду для предоставления услуг, которые не могут обеспечить сами и которые связаны с обеспечением учебного процесса или обслуживанием участников образовательного процесса.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, с января 2018 года региональные отделения Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) начали отказывать субъектам предпринимательской деятельности в заключении и перезаключении договоров аренды для размещения на территории учебных заведений столовых, буфетов и других социально-бытовых объектов, указывая, что они не соответствуют образовательному назначению.

Отделения ФГИ ссылаются на предписания ч.4 ст.80 закона "Об образовании" от сентября 2017 года и учитывают выводы Верховного суда в постановлении от января 2018 года.

"Вследствие этого субъектам предпринимательской деятельности, которые предоставляли на территории высших учебных заведений услуги общественного питания, отказано в заключении или в продлении действия договоров аренды, что лишило сотрудников и студентов высших учебных заведений возможности питаться на территории учебного заведения", - сказано в сопроводительном документе.

Закон вступит в силу на следующий день после его публикации.

Теги: #верховная_рада #аренда #образование #закон
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