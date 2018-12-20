События

14:09 20.12.2018

"Укрпошта" договорилась с ПФ о доставке пенсий и приостановила оптимизацию сети отделений

2 мин читать
"Укрпошта" договорилась с ПФ о доставке пенсий и приостановила оптимизацию сети отделений

Филиалы ПАО "Укрпошта" во всех областях Украины успешно провели переговоры и подписали соответствующие протоколы с региональными управлениями Пенсионного фонда (ПФ) о доставке и выплате пенсий в 2019 году.

Как отмечается в сообщении пресс-службы "Укрпошты" в четверг, такие договоренности были достигнуты после принятия решения парламентом о выделении компании 500 млн грн на покрытие убытков, связанных с услугой доставки пенсий.

В ближайшее время ожидается заключение соответствующих соглашений между ПФ и "Укрпоштой" во всех регионах Украины без исключения.

"Укрпошта" продолжит выплачивать пенсии в 2019 году и доставлять их по-прежнему, во все населенные пункты страны: как в крупные города, так и в маленькие и в отдаленные села", - цитирует генерального директора "Укрпошты" Игоря Смелянского пресс-служба.

В сообщении компании также отмечается, что во исполнение поручения президента Украины по обеспечению деятельности сети отделений почтовой связи в сельской местности, "Укрпошта" официально приостанавливает с 17 декабря текущего года все действия, связанные с оптимизацией сельской сети.

Кроме того, будет проведена работа по трудоустройству на вакантные должности бывших работников, в случае их обращения.

"Сейчас в "Укрпоште" незаполненными остаются 1188 вакансий почтальонов и 667 вакансий операторов", - подчеркнули в компании.

В "Укрпоште" подчеркнули, что в ближайшее время планируется возобновить работу более 50 отделений связи и запустить в работу 11 новых отделений до конца года. "Укрпошта" также будет активно сотрудничать с местными общинами, где отделения связи остаются закрытыми по техническим причинам, связанными с невозможностью их дальнейшей эксплуатации или в связи с их неукомплектованностью.

Как сообщалось, ранее "Укрпошта" заявила о том, что повысит зарплаты рядовым сотрудникам и не будет закрывать отделения.

Президент Украины Петр Порошенко считает недопустимым увеличение тарифов на доставку пенсий, увольнение почтальонов и закрытие почтовых отделений в сельской местности, а также просит генерального директора "Укрпошты" пересмотреть размер своей зарплаты в сторону уменьшения.

Теги: #укрпошта #пф #пенсии
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина должна выплачивать пенсии всем украинцам, в том числе и проживающим в ОРДЛО - Фрейзер

Гройсман пообещал не допустить прекращение "Укрпочтой" доставки пенсий и предложил менеджменту уйти в случае несогласия

В Мариуполе открыто дело против сотрудницы "Укрпошты", присвоившей более 50 тыс. грн Донецкой дирекции

Генпрокуратура уличила чиновника ГУ Пенсионного фонда в Киевской области в хищении госсредств

Большая палата ВСУ 4 сентября начнет рассмотрение дела о невыплате пенсий временно перемещенным лицам

Полторы сотни пенсионеров-силовиков и военных митингуют под Радой с требованием не допустить изменения в пенсионного и соцобеспечения

На Киевщине неизвестные отобрали у сотрудника "Укрпошты" 200 тыс. грн

Суд продлил на 2 месяца арест подозреваемого в захвате заложников в отделении "Укрпошты" в Харьковес

"Укрпошта" договорилась о бизнес-тарифах с почтой Азербайджана

Военные пенсионеры будут получат повышенные пенсии уже с середины марта – Кабмин

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украину в пятницу придет влажный и более теплый воздух из Европы

Причинами рейдерских захватов бизнеса в Украине являются коррупция и недостатки системы госрегистрации - эксперт

Новинский: Власть ставит под угрозу существование крупнейшей православной конфессии в Украине – УПЦ (МП)

Минрегион и Минздрав в 2019г введут в эксплуатацию 517 медамбулаторий в сельской местности

Рада законодательно закрепила право учебных заведений сдавать в аренду помещения под столовые и прочие социально-бытовые объекты

Украина максимально укрепила линию обороны благодаря шагам, предпринятым в рамках введения военного положения - Порошенко

Потепление и небольшие осадки придут в Украину в пятницу из Центральной Европы

Вместе с Советом Европы продолжаем реформировать Генпрокуратуру - Луценко

Независимый аудитор в феврале-апреле проанализирует органы прокуратуры на соответствие европейским стандартам – Луценко

Рада обязала УПЦ (МП) указать в названии принадлежность к РПЦ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА