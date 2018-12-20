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13:45 20.12.2018

Рада обязала УПЦ (МП) указать в названии принадлежность к РПЦ

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Рада обязала УПЦ (МП) указать в названии принадлежность к РПЦ

Верховная Рада Украины приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны.

Теги: #упц #церковь #упц_мп
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