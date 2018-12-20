Саенко ожидает следующий транш на реформу госуправления от ЕС в размере EUR10-20 млн в апреле-мае 2019

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко ожидает следующий транш от Европейского Союза в размере EUR10-20 млн на реформу государственно управления апреле-мае 2019 года.

"Мы провели очень хороший политический диалог с нашими европейскими партнерами. У них есть уже официальная позиция относительно готовности продолжать поддерживать эту реформу. Следующий транш мы ожидать в апреле-мае", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам А.Саенко, сумма транша будет зависеть от критериев, но по прогнозам, на следующий год Украина получит на данную реформу около 10-20 млн евро.

"В следующем году многое изменится в оплате труда государственных служащих. Оплата труда новых специалистов по вопросам реформ – это прототип модели оплаты труда государственных служащих, где фиксированная часть занимает не менее 70%. Такая модель заложена в законе "О государственной службе". Для специалистов по вопросам реформ такие параметры уже установлены. Мы ограничили премию 30%. Это делает невозможным установление "космических" премий", - добавил министр.

А.Саенко отметил, что сейчас еще имеет место большой дисбаланс в самой системе, когда оклад минимален, а за счет надбавок и премий заработная плата существенно возрастает. Это, по мнению министра, создает зависимость от политической субъективной воли руководителя со всеми вытекающими последствиями.

"Новая система будет более прозрачна и сбалансированная, и мы постепенно переведем финансирование реформы за счет основных программ аппаратов министерств", - заявил А.Саенко.

Полный текст интервью министра А.Саенко будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе