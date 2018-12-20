Украина намерена запустить работу ВАКС и завершить аудит НАБУ до июля 2019 года – меморандум с МВФ

Киев. 20 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украина обязалась обеспечить прозрачный процесс отбора кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и запустить его работу до конца июня 2019 года, а также провести аудит Национального антикоррупционного бюро Украины до июля, сказано в меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ), имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

"Крайне важно, чтобы новые антикоррупционные институты – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Высший антикоррупционный суд (ВАС) – сохранили свою независимость и добропорядочность, чтобы обеспечить эффективные и надежные расследования, обвинения и судебное разбирательство дел о коррупции на высоком уровне", - сказано в меморандуме об экономической и финансовой политике, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Украинские власти обязались приложить "все усилия, чтобы обеспечить независимость и добропорядочность этих учреждений и устранить недостатки в системах декларации активов".

В частности, украинская сторона обязалась запустить в действие Высший антикоррупционный суд (ВАКС) и обеспечить прозрачный процесс отбора кандидатов в судьи ВАКС.

К концу апреля 2019 после номинации кандидатов Высшим советом правосудия, по меньшей мере 35 антикоррупционных судей будут назначены в ВАКС в соответствии с законом №2018/2447 и в соответствии с правилами и порядком, гарантирующими объективность и прозрачность процесса (что является структурным маяком).

"Мы ожидаем, что ВАКС начнет свою деятельность до конца июня 2019 года, и мы обеспечим соответствующие ресурсы для его работы, включая кадровое и информационное обеспечение, безопасности зданий и персонала, а также то, что все коррупционные производства, подпадающих под юрисдикцию ВАКС, будут переданы с других судов, в соответствии с законом", - сказано в меморандуме.

Что касается деятельности НАБУ, то согласно меморандуму, внешний аудит Нацбюро будет проводиться группой уважаемых экспертов с международным опытом, а техническое задание для проведения такого аудита будет разработано в консультации со специалистами МВФ.

Украина обязалась обеспечить аудиторов НАБУ достаточными ресурсами для завершения аудита.

"Согласно этим рамкам, отчет об аудите будет окончательно завершен к конца июля 2019 и добавлен к добавлен к следующему отчету НАБУ (структурный маяк)", - сказано в меморандуме с МВФ.

Также в документе указывается, что до конца июня 2019 года Верховная Рада примет законодательные акты, направленные на усиление полномочий НАБУ, включая разрешение на негласные действия, снятие информации с каналов связи, доступ к компьютерным системам и т.д.

Также в меморандуме указывается, что до конца декабря 2018 года Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обеспечит НАБУ прямым и безопасным электронным доступом к полным имущественным декларациям всех лиц, подпадающих под подследственности НАБУ.

Также Нацагентство по противодействию коррупции должно изменить форму электронной декларации, чтобы облегчить идентификацию путем обеспечения критериев онлайн-поиска и публикации года и месяца рождения политически значимых лиц (англ, politically exposed persons, PEP).

Также в меморандуме предусматривается, что Министерство юстиции Украины подготовит исследования по юридическим и практическим шагам, которые необходимы для передачи Национальному антикоррупционному бюро Украины ответственности за проверку электронных деклараций имущества лиц, находящихся в подследственности НАБУ.