События

12:25 20.12.2018

Около семи сотен сторонников Московского патриархата устроили молебен под Радой, где будут рассматриваться изменения законов о религиозных организациях

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Около семи сотен сторонников Московского патриархата устроили молебен под Радой, где будут рассматриваться изменения законов о религиозных организациях

Около 700 сторонников УПЦ (Московского патриархата) проводят акцию у здания Верховной Рады в четверг против принятия парламентом нескольких законопроектов, касающихся религиозных организаций.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", люди собрались на площади Конституции вдоль металлического ограждения, установленного по периметру парламента.

Они пришли с хоругвями и несколькими плакатами. Один из плакатов, в частности, гласит "Депутаты, вы слуги народа или его палачи? Верующие УПЦ – это ваш народ".

Часть участников акции, некоторые из которых в рясах священников, читают молитвы и время от времени крестятся.

Возле места проведения акции правоохранители усилили охрану общественного порядка.

Согласно повестке дня украинского парламента на четверг, депутаты намереваются включить в повестку дня сессии для принятия решения законопроект (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозной организации, входящей в структуру религиозной организации, центр которой находится в стране, совершившей военную агрессию против Украины и оккупировавшей часть ее территории. По словам прокомментировавших этот законопроект нардепов, он напрямую касается Украинской православной церкви (Московского патриархата), которой придется официально менять свое название в случае его принятия.

Также в первом чтении нардепам предстоит рассмотреть также проект закона (№4128) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно изменения религиозными общинами подчинённости.

Теги: #упц #церковь #упц_мп
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