Князев обещает адекватную реакцию полиции на попытки захвата церквей в Украине вне зависимости от конфессии

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев обещает адекватную реакцию полицейских на попытки захвата церквей в Украине вне зависимости от конфессии.

"Если будут захваты, то действия полицейских будут адекватными в отношении правонарушителей. И для нас не имеет значения, какая это конфессия", - сказал С.Князев в четверг на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина" о том, есть ли у полицейских четкий алгоритм действий в случае попыток захвата церковных сооружений в стране или силового решения вопросов имущественного характера.