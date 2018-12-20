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10:53 20.12.2018

Князев обещает адекватную реакцию полиции на попытки захвата церквей в Украине вне зависимости от конфессии

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Князев обещает адекватную реакцию полиции на попытки захвата церквей в Украине вне зависимости от конфессии

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев обещает адекватную реакцию полицейских на попытки захвата церквей в Украине вне зависимости от конфессии.

"Если будут захваты, то действия полицейских будут адекватными в отношении правонарушителей. И для нас не имеет значения, какая это конфессия", - сказал С.Князев в четверг на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина" о том, есть ли у полицейских четкий алгоритм действий в случае попыток захвата церковных сооружений в стране или силового решения вопросов имущественного характера.

Теги: #церковь #князев
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