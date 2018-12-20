Первые вертолеты Airbus для органов системы МВД вылетели в Украину - Аваков

Первые вертолеты французской компании Airbus Helicopters, которые производятся для органов системы МВД Украины, вылетели из Германии в Украину, сообщает украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Первые airbushelicopter (вертолеты Airbus - ИФ) летят к нам. Крепчаем!", - написал А.Аваков в своем аккаунте в Твиттер в четверг утром.

Он также опубликовал полуминутный видеоролик, в котором запечатлены два пролетающих вертолета.

Как сообщалось, в июле 2018г Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты. По данным La Tribune, подписанное соглашение предусматривает закупку украинской стороной у Airbus Helicopters вертолетов H125, H145 и H225. Общая сумма сделки оценивается в порядка EUR 555 млн.

В рамках украинско-французского контракта, до конца 2018 года четыре вертолета поступят для ГСЧС и Нацгвардии Украины.

10 декабря А.Аваков посетил с рабочей поездкой Мюнхен (Германия). Там на заводе министр проинспектировал сборку вертолетов Н-145 для Украины.

В ходе посещения завода он отметил, что вертолеты Н-145 будут оснащены современной техникой и авионикой, которая может работать как при рекордно низких, так и при сверхвысоких температурах, при этом их можно будет переоснастить под конкретную задачу за 40 минут.

"Система авиационной безопасности Украины, которую мы сейчас формируем, заработает в полной мере в 2021 году, будет пополнена 55 вертолетами. В том числе, уже через год она полнится машинами Н-145, современными моделями, со всей новой авионикой, со всеми новыми техническими доработками, которые работают в режиме от -40C до +50С и до 30 минут могут находиться в воздухе в неподвижном состоянии", - сказал А.Аваков.

Говоря о том, что эти вертолеты можно будет переоснастить под конкретную задачу за 40 минут, министр рассказали, что "каждый из этих вертолетов по сути конструктор, они могут быть оснащены под конкретную задачу, будь-то медицинская функция, или спасательная, или доставка спецназовцев или специальное наблюдение".

"Мы здесь говорим о деталях, о комплектовании, о модификации, необходимой для Украины. Все эти вертолеты будут выполнять у нас в стране те же функции, что и в Германии, и во Франции: поиск преступников, спасательные операции, операции в горах и воде. Плюс контроль границы, особенно в зонах мало доступных для обычных подразделений, например в Чернобыльской зоне, зоны контроля с РФ, морские зоны", - отметил А.Аваков.

В свою очередь заместитель главы Нацполиции Украины Игорь Купранец добавил, что вертолеты Airbus Н-145 могут выполнять полицейские миссии по поиску преступников и пропавших, также они оснащены инфракрасными камерами, которые позволяют осуществлять поиски в темное время суток.