События

09:54 20.12.2018

Из колонии в Херсонской области сбежал осужденный

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В Херсонской области полиция разыскивает осужденного, который совершил побег из исправительной колонии №90, на территории области введен оперативный план "Сирена".

"Сегодня ночью в Херсоне с "Северной исправительной колонии (№90)" совершил побег осужденный Чекан Виктор Викторович, 09.02.1990 года рождения. Приметы: рост около 180 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, черные густые брови, уши оттопыренные, темные волосы, имеет залысины, глаза карие", - сообщает полиция Херсонской области на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Из особых примет – шрамы на ладони правой руки длиной около 3 см и правой брови длиной 2 см.

На территории области введен оперативный план "Сирена". Полиция просит граждан, которые владеет информацией о местонахождении осужденного, срочно позвонить по телефону "102". Анонимность гарантируется.

Теги: #колония #побег #херсонская_область #осужденный
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