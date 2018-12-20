За минувшие сутки через КПВВ на Донбассе последовало 45,8 тыс. человек

Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил 20 декабря открылись по графику и работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"За минувшие сутки отмечается увеличение пассажиро-транспортного потока, так через КПВВ последовало 45,8 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщают, что в КПВВ "Гнутово" пограничники Донецкого отряда совместно с работниками ГФС из состава Объединенных сил обнаружили попытку нарушения правил перемещения товаров через линию разграничения, а именно, принтера, семена подсолнечника и корм для животных, на общую сумму более 16 тыс. грн. Товары переданы работникам фискальной службы.

Кроме того, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 14 грузовиков от Миссии Международного комитета Красного Креста и ЮНИСЕФ. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, медикаменты, школьную мебель, спортивный инвентарь, строительные материалы и оргтехнику, общим весом более 154 тонн.